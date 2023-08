Serena Williams di nuovo mamma, è nata Adira River: l’annuncio del marito | FOTO

SportFair

Giornata speciale per Serena Williams, ex tennista. La statunitense è diventata mamma per la seconda volta e l’annuccio è arrivato direttamente dal marito Alexis Ohanian, che ha pubblicato sui social le foto della primogenita Olympia insieme alla neonata Adira River.

“Sono grato di poter riferire che la nostra casa è piena d’amore: una neonata felice e sana, con una mamma felice e sana. Serena Williams mi hai fatto un altro dono incomparabile. Grazie a tutto il fantastico staff medico che si è preso cura di mia moglie e di nostra figlia. Non dimenticherò mai il momento in cui ho presentato a Olympia la sua sorellina”, il messaggio sul profilo Instagram.