Sarah Arnautovic, la moglie del bomber dell’Inter è la regina del fitness | FOTO

Marko Arnautovic si prepara per una nuova esperienza nel campionato di Serie A. L’ultima stagione dell’attaccante austriaco con la maglia del Bologna è stata dai due volti e il rapporto con l’allenatore Thiago Motta non sembra mai veramente decollato. L’addio è stato inevitabile, soprattutto dopo la chiamata di una squadra come l’Inter.

Il club nerazzurro ha deciso di puntare tutto sull’austriaco dopo gli addii pesanti di Lukaku e Dzeko. La certezza è Lautaro Martinez, a completare il reparto anche Thuram. La dirigenza potrebbe regalare un altro attaccante al tecnico Simone Inzaghi.

Al fianco dell’attaccante austriaco anche la bella moglie Sarah Arnautovic. I due sono sposati dal 2012 e hanno due splendide figlie. Sarah è una grande appassionata di fitness e ama i social.