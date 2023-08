Ricky Rubio ha perso il sorriso: pausa dal basket, il triste motivo

SportFair

Talento, personalità e un sorriso contagioso. Ricky Rubio lo abbiamo imparato a conoscere tanto in NBA quanto con la casacca della Spagna. Qualità da vendere, 12 stagioni nella lega americana fra Minnesota, Utah, Phoenix e Cleveland non le giochi per caso. Oggi, alla soglia dei 33 anni, Ricky Rubio non è più un giocatore di basket. O meglio, non sa se lo sarà ancora.

Il cestista spagnolo ha annunciato di volersi prendere una pausa dalla pallacanestro per prendersi cura della sua salute mentale. “Voglio ringraziare per tutto l’appoggio che ho ricevuto dalla federazione per aver compreso la mia decisione. Oggi l’hashtag #LaFamilia ha più significato che mai, e per questo dico grazie. Chiedo che venga rispettata la mia privacy per poter affrontare questi momenti: darò maggiori informazioni quando sarà il momento giusto“. La FEB ha voluto “manifestare tutto il suo rispetto, ammirazione e apprezzamento” per Rubio, sostenendolo in questo momento difficile.