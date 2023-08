Pozzecco è una furia: proteste, doppio tecnico ed espulsione ai Mondiali

SportFair

E’ in corso il secondo match del Mondiale di basket per l’Italia, di fronte la Repubblica Dominicana. Gli azzurri sono reduci dall’esordio vincente contro l’Angola e la squadra di Pozzecco non potrà permettersi un passo falso. La posta in palio è altissima e il Ct della Nazionale italiana ha perso la testa.

Pozzecco è stato espulso nel secondo quarto della partita. L’inizio degli azzurri è da stropicciarsi gli occhi, poi iniziano le prime lamentele dalla panchina. Il primo tecnico è per la panchina, poi il secondo proprio per l’allenatore. Pozzecco sbotta dopo un contatto contro Ricci, l’arbitro chiama fallo all’italiano e il Ct azzurro perde la testa: si toglie giacca e cravatta, arriva il terzo tecnico (il secondo per lui) e l’inevitabile espulsione.