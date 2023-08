Polso rotto, Ricciardo salta il GP d’Olanda: il nome del sostituto

Brutte notizie per Daniel Ricciardo in vista del prossimo gran premio di Formula 1 in Olanda. Il pilota dell’Alpha Tauri ha riportato la frattura del polso dopo il forte impatto contro le barriere in occasione delle FP2.

“Una radiografia ha confermato che Ricciardo ha subito una rottura al metacarpo della mano sinistra e questo infortunio non gli permetterà di continuare il suo lavoro”, la nota della scuderia.

Il pilota non potrà prendere parte ai prossimi appuntamenti in Olanda. Al suo posto gareggerà Liam Lawson, pilota di grande talento proveniente dal vivaio Red Bull.

He’s better than cause if it was me i wouldn’t even come back to the circuit pic.twitter.com/KTLPYlYCKp

— Cherry🍒 (@RICCIARDO23) August 25, 2023