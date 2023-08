Piastri sale sulla moto di Zarco: il rimprovero della mamma diventa virale | FOTO

SportFair

Dopo un weekend fra alti e bassi, nel quale ha conquistato il primo podio in Sprint Race, ma non è riuscito a terminare la gara della domenica sul circuito di Spa, il giovane Oscar Piastri ha deciso di prendersi qualche giorno di relax. Complice la pausa della Formula 1, il pilota della McLaren è volato a Silverstone per restare sempre in pista, ma questa volta come spettatore della gara di MotoGP.

Piastri è stato fotografato mentre si aggirava nel paddock, faceva la conoscenza di diversi piloti e ha anche provato la Desmosedici GP23 di Johann Zarco. Il pilota ha postato uno scatto in sella alla moto, insieme alla scritta: “visto che c’è la pausa per le 4 ruote, ho pensato che avrei dovuto farmi un giro su due“.

“Scendi subito da lì”

I tanti fan di Oscar Piastri hanno subito tempestato di like e commenti la foto, ma tra di essi, una risposta è diventata particolarmente virale. Il commento di Nicole Piastri, mamma del giovane Oscar, è stato perentorio: “oh no, non lo farai!!!! Scendi subito da quella moto Oscar Jack Piastri. Il mio cuore riesce a malapena a sopportare le macchine“. Un vero e proprio commentato da mamma, un rimprovero con tanto di nome completo, che ha fatto impazzire i fan registrando oltre 14.000 like!