Perchè il Milan non è tornato negli spogliatoi contro il Bologna? La scelta di Pioli

La prima giornata della nuova stagione di Serie A regala un episodio davvero particolare. Al termine dei primi 45 minuti di gioco della sfida tra Bologna e Milan, conclusi con i rossoneri in vantaggio per 2 reti a 0 (Giroud e Pulisic i marcatori), solo una delle due squadre è scesa negli spogliatoi. Il Bologna, infatti, è tornato tranquillamente nel tunnel, il Milan ha deciso di trascorrere la pausa in panchina, opzione singolare ma concessa dal regolamento.

Il motivo è stato spiegato in studio a Dazn da Pierluigi Pardo. A causa del grande caldo, la temperatura degli spogliatoi era molto più alta di quella all’esterno. Pioli e il suo staff hanno dunque optato per far restare i calciatori in panchina per i 15 minuti di break con temperature più favorevolo.