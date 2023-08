Olimpia Milano, che colpo! Ufficiale Nikola Mirotic

SportFair

L’Olimpia Milano piazza un colpaccio nel suo mercato estivo. La formazione meneghina aggiunge al proprio roster un profilo di grande qualità e caratura internazionale, con esperienza in Eurolega e in NBA. Nikola Mirotic è un nuovo cestista dell’Olimpia Milano! Un colpo da 90 quello della squadra di Giorgio Armani che si è assicurata l’ala ispano-montenegrina fino al 2026.

Cresciuto nelle giovanli del Real Madrid, Mirotic ha già giocato sotto la guida di Ettore Messina con i Blancos. Mani d’oro, mortifero da 3, Mirotic si è fatto notare in Europa a tal punto da ricevere una chiamata al primo giro (#23) da Minnesota al Draft NBA del 2011, che lo ha poi girato subito ai Chicago Bulls. Dopo Chicago, il nativo di Podgorica ha vestito le maglie di New Orleans e Philadelphia, per poi tornare in Europa al Barcellona con un contratto da 27 milioni di euro per 3 anni.