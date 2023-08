NBA 2K24, svelati gli overall: 2 campionissimi fuori dalla top 5!

SportFair

Come ogni anno, uno dei momenti che precedono la trepidante attesa dell’uscita di NBA 2K24, il famoso e amato videogioco di basket NBA targato 2K, è quello del disvelamento degli overall dei cestisti. L’overall, per chi non fosse avvezzo alle dinamiche del gioco, è semplicemente il valore numerico che segnala la qualità del giocatore in questione.

Banalmente: più alto è, più quel giocatore viene considerato forte nella realtà. Proprio legandosi al basket realmente giocato in campo, NBA 2K24 permette un aggiornamento degli overall in base alle prestazioni offerte sul parquet: se un cestista dovesse performare piuttosto bene, potrebbe vedere il suo overall alzarsi di diversi punti, mentre se dovesse deludere, il suo punteggio potrebbe calare vistosamente.

Il sito 2kratings ha pubblicato in anteprima gli overall dei migliori cestisti del gioco che vi proponiamo di seguito. In testa un quintetto, per restare in tema cestistico, ad ex-aequo a quota 97. Restano fuori dalla top 5 due big come Kevin Durant e Steph Curry. In 20 hanno un overall di almeno 90 punti.

Gli overall di NBA 2k24

Nikola Jokic 97 Giannis Antetokounmpo 97 Luka Doncic 97 Joel Embiid 97 LeBron James 97 Kevin Durant 96 Steph Curry 96 Jayson Tatum 95 Damian Lillard 95 Shai Gilgeous-Alexander 94 Anthony Davis 94 Jimmy Butler 93 Ja Morant 92 Kawhi Leonard 92 Zion Williamson 92 Devin Booker 92 Donovan Mitchell 92 Kyrie Irving 91 James Harden 90 Jaylen Brown 90