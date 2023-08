MotoGP, il Warm Up di Silverstone: Bezzecchi va forte! | TEMPI

SportFair

La domenica del GP della Gran Bretagna inizia con il consueto Warm Up. Ultima occasione utile ai piloti per aggiustare le ultime traiettorie e prendere confidenza con la pista prima della gara del pomeriggio odierno. Brillante, come per tutto il weekend, Marco Bezzecchi che ha fatto registrare il miglior tempo in 2:10.207.

Alle sue spalle l’ottimo A. Marquez, vincitore della Gara Sprint di ieri. Terzo Fabio Di Giannantonio che con una pista dalle condizioni incerte (non del tutto bagnata, ma non completamente asciutta) ha fatto vedere degli spunti interessanti. Quinto Bagnaia alla ricerca di una buona prestazione dopo un weekend difficile.