MotoGP, la sprint race in Austria è di Bagnaia: fuga e prova di forza

La sprint race in Austria è di Pecco Bagnaia! Continua il dominio del pilota italiano della Ducati e nettissimo favorito alla vittoria del campionato di MotoGP. La stagione entra sempre più nella fase decisiva e la prova di forza dell’italiano è stata nettissima. I rivali non riescono a confermarsi e la classifica è sempre più indirizzata.

Brividi in partenza per un brutto incidente: coinvolti Quartararo, Zarco, Oliveira e Bezzecchi. La gara dell’italiano è già finita. Fortunatamente non si sono verificate conseguenze fisiche per i piloti. Poi una caduta anche di Luca Marini.

E’ fuga di Pecco Bagnaia, in grado di controllare fino al traguardo. Vince Bagnaia, poi Binder, Jorge Martin, Alex Marquez, Miller, Pol Espargaro e Aleix Espargaro. Solo ottavo Vinales, poi Morbidelli e Marc Marquez.

Le dichiarazioni

Bagnaia: “è stata dura per il caldo. Sono riuscito a prendere subito la vetta e spingere il più possibile. La strategia era questa e sono contento. Domani sarà una storia completamente diversa”.

Binder: “ho fatto del mio meglio, Bagnaia andava troppo forte. Ho fatto fatica, ma abbiamo fatto un lavoro fantastico. Un grande passo in avanti e sono fiducioso per domani”.

Martin: “è stata una gara emozionante, sono successe tante cose. Ero nervoso dopo l’incidente in partenza. Sono molto contento del podio, domani sarà più difficile e spero di confermare il mio passo”.