MotoGP, qualifiche bagnate a Silverstone: Bezzecchi in pole, Bagnaia nervoso 

Qualifiche bagnate nel GP della Gran Bretagna. Pista inzuppata dall’acqua con i piloti chiamati a dare il massimo per trovare il giusto bilanciamento fra un tempo veloce, utile per la posizione in griglia, e l’equilibrio da trovare sull’asfalto infido e scivoloso.

Q1

La prima beffa arriva per Fabio Di Giannantonio. Primo nelle FP3, il pilota italiano girava molto forte in pista, ma a causa di una caduta è dovuto tornare ai box. Niente cambio moto a causa di un problema, riscontrato nella mattinata, sulla seconda moto. Il miglior tempo è di Morbidelli in 2:15.884, seguito da Augusto Fernandez: sono loro i due andare in Q2. Fuori nell’ordine: Bastianini, A. Marquez, P. Espargaro, Oliveira, Lecuona, DiGiannantonio, Mir, R. Fernandez, Nakagami, Quartararo (che ha avuto qualche problema alla moto).

Q2

Si va veloce nell’ultimo stint, ma l’asfalto scivoloso non perdona. Bagnaia fa la conoscenza dell’asfalto con poco più 5 minuti rimanenti (e il secondo tempo). Poco dopo finisce giù anche Alex Marquez (anche lui con il secondo tempo tolto a Bagnaia). Stessa sorte anche per Luca Marini e Marco Bezzecchi che però riesce a prendersi ugualmente il miglior tempo e la pole in 2:15.359.

Alle sue spalle Miller e A. Marquez. Seconda fila per Pecco Bagnaia, apparso abbastanza nervoso nel box a causa dell’impossibilità di ritornare in pista dopo la caduta. Avrà occasione di rifarsi subito nella Gara Sprint.