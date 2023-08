MotoGP, è sempre Pecco! Bagnaia domina il GP dell’Austria

SportFair

Due settimane di pausa dopo il GP di Silverstone in cui Espargaro gli aveva sfilato la vittoria all’ultimo giro utile, quanto è bastato a Pecco Bagnaia per ricaricare le pile per poi tornare in pista più cattivo di prima. Un weekend a dir poco perfetto quello del GP dell’Austria: pole position, successo nella Sprint Race, vittoria nella gara della domenica.

Il pilota della Ducati lancia un segnale forte e deciso già dalla partenza, scattando dalla sua casella come un missile blindando la prima posizione. Sarà primo per tutta la gara. Alle sue spalle Binder in fotocopia, sale secondo sfruttando la pessima partenza di Vinales (chiuderà 6°) e ci resta fino al termine della gara. Occupa il terzo gradino del podio Marco Bezzecchi, autore di un’ottima rimonta su Alex Marquez (5° davanti a Marini). Settima piazza per Joge Martin che ha dovuto scontare un long lap penalty dopo la carambola innescata ieri nella Sprint Race. Solo 12° Marc Marquez, altra gara complicata per lui.