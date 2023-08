MotoGP, la partenza del GP di Silverstone: sverniciato Bezzecchi! | VIDEO

Dopo un weekend dal meteo abbastanza incerto, la domenica del GP della Gran Bretagna sembra poter essere risparmiata dalla pioggia. Circuito di Silverstone finalmente asciutto, una buona notizia per tutti i piloti che mal digeriscono la corsa sul bagnato, una brutta notizia per chi sull’asfalto zuppo, nel weekend, ha sorpreso.

In ogni caso, sarà la pista a parlare. Marco Bezzecchi scatta dalla pole position con Jack Miller e Alex Marquez a completare la prima fila. Insegue dalla 4ª posizione Pecco Bagnaia, apparso in difficoltà nella sprint race di ieri. Ma oggi è un’altra storia. Si spengono i semafori: 3… 2… 1… partiti! Inizia il GP della Gran Bretagna! Super scatto di Miller che prende la prima posizione su Bezzecchi, bene Bagnaia che sale prima al terzo posto e poi al secondo.

🚦 WE’RE GO AT SILVERSTONE! 🚦

AGAIN the KTM rockets off the line! @jackmilleraus leads! 💨#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/vyabirxAm5

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 6, 2023