MotoGP, Marquez vince la Sprint Race e Silverstone: disastro Bagnaia!

SportFair

Dopo le qualifiche inzuppate della tarda mattinata, nella Sprint Race del pomeriggio cambia ancora il meteo del GP della Gran Bretagna che sta costringendo i piloti a fare gli straordinari per seguire le previsioni. Asfalto in condizioni miste che si è progressivamente asciugato durante la corsa fino a diventare adatto alle slick negli ultimi giri.

Protagonisti agli antipodi della classifica i fratelli Marquez. Alex domina la Sprint Race portandosi a casa un dolcissimo successo davanti a Bezzecchi, che ha dato tutto per cercare di recuperarlo nel giro finale, e Vinales che ha corso un’ottima gara. Nelle retrovie Marc, 18° a fine gara, apparso in grossa difficoltà come tutte le Honda.

A proposito di difficoltà, gara disastrosa per le Ducati Factory. Bastianini chiude 13°, Pecco Bagnaia una posizione più indietro (14°). Dopo la 4ª posizione rimediata nelle qualifiche, con tanto di nervosismo malcelato dopo la caduta, per il Campione del Mondo in carica continua un weekend non proprio positivo a Silverstone.