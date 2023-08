MotoGP, Marquez striglia la Honda: affondo durissimo in Austria

SportFair

Continuano i problemi per Marc Marquez in una stagione nata sotto una cattiva stella e che non sembra trovare un punto di svolta. Lo spagnolo è alle prese con continui problemi fisici e una moto che non riesce a dargli la fiducia e le risposte che vorrebbe. La Sprint Race in Austria chiusa al 10° posto, nonostante la carambola iniziale che ha messo fuorigioco parecchi colleghi davanti allo spagnolo, è la sintesi perfetta di tutto ciò.

Marquez, ai microfoni di DAZN, ha scoccato una dura frecciatina alla Honda: “dopo l’incidente ero al nono posto e sono arrivato decimo, questo significa che il nostro passo non era buono. Ho perso grip quasi subito e la moto è diventata molto instabile. In altre parole, ho avuto i soliti problemi.

Il mio approccio è quello di portare al limite la moto e comprendere fin dove si può spingere, ma alla fine possiamo arrivare al massimo al decimo posto. C’è ancora tanto da fare ed è necessario tempo per risolvere i nostri problemi. Tutto quello che posso fare è fornire dei feedback al team per provare a cambiare le cose, ma chiaramente la situazione è difficile. Stiamo cercando nuove soluzioni tecniche, ma le criticità sono quelle che abbiamo da tempo. Non possiamo fare altro che continuare a lavorare“.