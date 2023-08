MotoGP, la griglia di partenza del GP della Gran Bretagna: Bagnaia parte dietro

SportFair

Pista inzuppata e asfalto scivoloso a Silverstone per le qualifiche di MotoGP. Tanti piloti hanno fatto la conoscenza diretta con l’asfalto, cadute che sono andate a inficiare le rispettive prestazioni in pista. Il poleman di giornata è stato Marco Bezzecchi che, nonostante una caduta nel finale, è riuscito comunque a difendere il suo miglior tempo.

Mastica amaro invece Pecco Bagnaia che, caduto con poco più di 4 minuti rimanenti, non è riuscito a tornare in pista per tempo e ha perso il secondo miglior tempo retrocedendo in quarta posizione. Sorpresa nell’ultima casella con Fabio Quartararo che partirà alle spalle di tutti a causa di qualche problema alla moto avuto nel Q1.

La griglia di partenza del GP della Gran Bretagna

1ª Fila: 1° Bezzecchi, 2° Miller, 3° A. Marquez,

2ª Fila: 4° Bagnaia, 5° A. Fernandez, 6° Marini

3ª Fila: 7° Martin, 8° Vinales, 9° Zarco

4ª Fila: 10° Binder, 11° Morbidelli, 12° A. Espargaro

5ª Fila: 13° Bastianini, 14° A. Marquez, 15° P. Espargaro

6ª Fila: 16° Oliveira, 17° Lecuona, 18° Di Giannantonio

7ª Fila: 19° Mir, 20° R. Fernandez, 21° Nakagami

8ª Fila: 22° Quartararo