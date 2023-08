MotoGP in pista per il GP di Catalogna: orari e dove vederlo in tv

SportFair

Non solo la Formula 1, il weekend dei motori preannuncia spettacolo anche con il nuovo appuntamento di MotoGP con il GP di Catalogna. L’ultimo gran premio in Austria ha confermato la forza di Pecco Bagnaia, autore di una grandissima prestazione e della vittoria finale.

Il pilota italiano della Ducati guida anche la classifica piloti ed è il netto favorito alla vittoria finale. I piloti in pista già dalla giornata di venerdì con le prime sessioni di prove libere, sabato spazio alle qualifiche e alla sprint, domenica alle 14:00 la gara.

MotoGP, il programma del GP di Catalogna

Venerdì 1 settembre

FP1 MotoE: 8:30-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:25-12:45

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

P MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 16:15-16:45

Sabato 2 settembre

FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

FP2 MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Gara 2 MotoE: 16:10

Domenica 3 settembre

Warm-Up MotoGP: 9:45-9:55

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

GP di Catalogna, la diretta tv

Il Gran Premio di Catalogna 2023 di MotoGP sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. E’ prevista anche la trasmissione in chiaro su TV8 in differita per le qualifiche e sprint race di sabato 2 settembre e per la gara di domenica 3 settembre alle ore 14:00.