La MotoGP in pista per il GP d’Austria: orari e dove vederlo in tv

La MotoGP torna in pista ed è alta l’attesa per il GP d’Austria. L’ultimo gran premio a Silverstone si è concluso con il trionfo di Espargaro, in grado di avere la meglio su Bagnaia. Il pilota italiano della Ducati continua a guidare la classifica piloti e non dovrà commettere errori.

E’ altissima l’attesa per il prossimo appuntamento al Red Bull Ring. I piloti in pista già venerdì per le prime sessioni di prove libere, sabato spazio alla Sprint race, domenica la gara.

Orari GP Austria

Venerdì 18 agosto

8:25-8:45 MotoE Prove 1

9:00-9:35 Moto3 Prove 1

9:50-10:30 Moto2 Prove 1

10:45-11:30 MotoGP Prove 1

12.25-12:45 MotoE Prove 2

13:15-13:50 Moto3 Prove 2

14:05-14:45 Moto2 Prove 2

15:00-16:00 MotoGP Prove 2

17:00-17:30 MotoE Qualifiche (Q1-Q2)

Sabato 19 agosto

8:40-9:10 Moto3 Prove 3

9:25-9:55 Moto2 Prove 3

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere

10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

12:15 MotoE Gara 1

12:50-13:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:45-14:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:00 MotoGP Sprint Race

16:10 MotoE Gara 2

Domenica 20 agosto

9:45-9:55 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:15 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

GP Austria in tv

Il Gran Premio d’Austria di MotoGP sarà trasmesso da Sky Sport sui canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Summer (201). Sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) saranno disponibili la diretta delle qualifiche e Sprint Race del sabato, mentre la gara sarà in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre la diretta di qualifiche e Sprint Race, oltre alla differita del GP saranno disponibili sul sito internet TV8.it.