MotoGP, concluse le FP3 a Silverstone: sorpresa davanti | TEMPI

Ultima sessione di prove libere a Silverstone prima di iniziare a fare davvero sul serio. Programma del sabato ricchissimo in MotoGP con le FP3 della mattina seguite a stretto giro dalle qualifiche e poi dalla Sprint Race del pomeriggio. Ultima chance per i piloti, dunque, in mattinata, per aggiustare gli ultimi dettagli in vista delle fasi più calde del weekend e della gara di domenica.

Il miglior tempo della mattina è di Fabio Di Giannantonio in 2:18.976, dietro di lui Bagnaia e Oliveira.

I tempi delle FP3 del GP della Gran Bretagna