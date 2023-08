MotoGP, concluse le FP1 a Silverstone: doppietta davanti | TEMPI

SportFair

La MotoGP torna finalmente in pista dopo la pausa estiva. Qualche settimana per ricaricare le pile, rilassarsi, trovare la forma fisica migliore per poi rilanciarsi a tutto gas verso la seconda metà di stagione. Si riparte dal Gp della Gran Bretagna sul mitico tracciato di Silverstone. E si ritorna in pista con un’importante novità.

A partire da oggi, i tempi delle FP1 non saranno più utili per l’ingresso nel Q2 delle qualifiche, per il quale conterà solo la sessione pomeridiana in programma alle 16:00.

Nella sessione della mattina il miglior tempo è stato firmato da Marco Bezzecchi (2:00.295) che ha preceduto il compagno di scuderia Luca Marini. Terza piazza per Martin davanti, anche questa volta,a l compagno di scuderia Zarco. Solo 14° Pecco Bagnaia, davanti a Marc Marquez.

I tempi delle FP1 del GP della Gran Bretagna