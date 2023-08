MotoGP, la classifica piloti dopo il GP dell’Austria: allunga Bagnaia

SportFair

Dopo due settimane di pausa la MotoGP ritorna in pista e lo fa nel segno di Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati trionfa nel GP dell’Austria dominando l’intera gara in prima posizione. Weekend perfetto per il Campione in carica che si era già preso pole position e vittoria nella Sprint Race.

Alle sue spalle Brad Binder, secondo per l’intero arco della gara dopo il sorpasso alla partenza su Vinales. Completa il podio Marco Bezzecchi in rimonta.

Classifica piloti MotoGP

Bagnaia 251 Martin 189 Bezzecchi 183 Binder 160 Zarco 125 Marini 120 A. Espargaro 117 Miller 96 A. Marquez 92 Vinales 86 Quartararo 73 Morbidelli 65 A. Fernandez 51 Rins 47 Oliveira 40 Di Giannantonio 37 Nakagami 34 Bastianini 24 M. Marquez 19 R. Fernandez 14 Pedrosa 13 Savadori 9 Folger 9 P. Esparagaro 8 Pirro 5 Mir 5 Bradl 5