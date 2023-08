MotoGP, la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint Race di Silverstone

SportFair

Alex Marquez sorprende tutti nella Sprint Race di Silverstone e si va a prendere un’importante e meritata vittoria. Il pilota spagnolo chiude davanti a Bezzecchi e Vinales la gara del sabato e incrocia le dita in vista di domenica. A proposito di domenica, chi dovrà sicuramente far meglio è Pecco Bagnaia che ha visto assottigliarsi a 27 punti il gap che lo separa da Marco Bezzecchi, in pole position domani e secondo quest’oggi.

La classifica piloti di MotoGP

Francesco Bagnaia (Ducati) 194 Marco Bezzecchi (Ducati) 167 Jorge Martin (Ducati) 163 Brad Binder (KTM) 115 Johann Zarco (Ducati) 115 Luca Marini (Ducati) 98 Aleix Espargarò (Aprilia) 94 Jack Miller (KTM) 82 Fabio Quartararo (Yamaha) 64 Alex Marquez (Ducati) 63 Maverick Viñales (Aprilia) 63 Franco Morbidelli (Yamaha) 57 Alex Rins (Honda) 47 Augusto Fernandez (KTM) 44 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 34 Takaaki Nakagami (Honda) 34 Miguel Oliveira (Aprilia) 27 Enea Bastianini (Ducati) 18 Marc Marquez (Honda) 15 Dani Pedrosa (KTM) 13 Lorenzo Savadori (Aprilia) 9 Jonas Folger (KTM) 9 Raul Fernandez (Aprilia) 8 Michele Pirro (Ducati) 5 Danilo Petrucci (Ducati) 5 Joan Mir (Honda) 5 Stefan Bradl (Honda) 5 Iker Lecuona (Honda) 0