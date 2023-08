MotoGP, Binder il più veloce nelle ultime prove libere in Austria | TEMPI

SportFair

Ultima sessione di prove libere in Austria prima delle qualifiche. La stagione in MotoGP entra sempre più nel vivo e l’ettesa per sprint race e gara è sempre più alta. Si preannuncia una battaglia bellissima per la vittoria del gran premio con almeno tre o quattro piloti in grado di salire sul gradino più alto del podio.

Nelle ultime prove libere il giro più veloce è stato realizzato da Binder, subito dietro Bezzecchi, Vinales, Espargaro. Al quinto posto il campione del mondo in carica Bagnaia. All’ottavo posto Quartararo, solo decimo Jorge Martin.