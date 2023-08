MotoGP, Bezzecchi primo e Bagnaia in ripresa nelle FP2 in Austria | TEMPI

SportFair

Continua l’appuntamento con la MotoGP in Austria e l’attesa per sprint race e gara è altissima. Nelle FP1 il giro più veloce è stato realizzato da Zarco, poi la situazione si è completamente ribaltata. E’ chiamato alla reazione Pecco Bagnaia, reduce dal secondo posto in Gran Bretagna alle spalle di Espargaro.

Nelle FP2 al primo posto Marco Bezzecchi, poi Vinales, Bagnaia e Binder mentre Zarco retrocede dal primo al quinto posto. Sesto Jorge Martin, a chiudere la top 10 anche Aleix Espargaro, Alex Marquez, Quartararo e Miguel Oliveira.