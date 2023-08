MotoGP Austria, brutto incidente in partenza: coinvolto Bezzecchi | VIDEO

SportFair

E’ inizata la sprint race in Austria per il nuovo appuntamento del campionato di MotoGP. La pole position è stata conquistata da Pecco Bagnaia, grande protagonista e favorito alla vittoria finale. Momenti di paura in avvio per un brutto incidente.

Coinvolti Quartararo, Zarco, Oliveira e Bezzecchi. La gara dell’italiano è già finita. Fortunatamente non si sono verificate conseguenze fisiche per i piloti.

İlk virajdaki kaos: Kazaya karışan, kazanın içinde kalan isimler (Vinales, Quartararo, Zarco, Bestia, Oliveira) son sıralara geriledi. Bezzecchi yarıştan çekildi.pic.twitter.com/yaL8DX9nWm — Grand Slam Racing (@GrandSlamRacing) August 19, 2023