Lutto nella musica, è morto Toto Cutugno: “l’Italiano vero”

La musica italiana perde uno dei suoi rappresentanti più stimati e conosciuti: è morto Toto Cutugno. Aveva compiuto 80 anni lo scorso luglio. Il cantautore si è spento quest’oggi, intorno alle ore 16:00, presso l’ospedale San Raffaele di Milano nel quale era ricoverato. La notizia è stata confermata dal manager Danilo Mancuso che ha spiegato come ”dopo una lunga malattia, il cantante si era aggravato negli ultimi mesi”.

Tanti i successi della sua lunga carriera, in grado di fare il giro del mondo, ma il il più famoso è “L’Italiano”, brano del 1993 che dipinse uno spaccato d’Italia in grado di restare cristallizzato nel tempo e far cantare anche tutte le generazioni successive fino ai giorni nostri.

“Siamo ancora increduli, Toto“, le prime parole del Nuovo Imaie, a cui Cutugno era iscritto. “Poco più di un mese fa avevi tagliato il traguardo degli 80 anni. Tu, che hai scritto i testi delle canzoni italiane che tutti ricordano e amano cantare a tutte le latitudini del pianeta. Canzoni, che con la tua generosità hai regalato anche a colleghi come Adriano Celentano, Fausto Leali, I Ricchi e Poveri, Miguel Bosè, Johnny Halliday, Dalida e Luis Miguel (citarli tutti sarebbe un’impresa). Ti ricorderemo sempre e dentro di noi ti lasceremo cantare…con la chitarra in mano. Ciao Toto, si, il cielo ti attende. I tuoi colleghi e amici del Nuovo Imaie“.