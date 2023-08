Calcio italiano in lutto, è morto Carlo Mazzone: il record e l’esordio di Totti

SportFair

Il calcio italiano piange la morte di Carlo Mazzone, storico allenatore spentosi all’età di 86 anni. “Sor Carletto” vanta il record di panchine in Serie A con 972 gare alla guida di una squadra in massima serie che diventano 797 se includiamo anche i 5 spareggi disputati in carriera. Nel 2019 gli era stata intitolata la nuova tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno, stesso anno in cui era stato inserito nella Hall of Fame del Calcio italiano.

Diverse le esperienze in panchina tra Fiorentina, Catanzaro, Ascoli, Bologna, Lecce, Pescara, Cagliari, Napoli, Perugia e Livorno. A Roma i ricordi più belli: fu lui a far esordire un giovanissimo Francesco Totti in Serie A. Splendido il rapporto con Roberto Baggio a Brescia, indimenticabile la sua corsa scatenata sotto la curva dell’Atalanta dopo un clamoroso 3-3 (da 1-3 in svantaggio) nel 2001.