Mondiali femminili, Rubiales bacia Hermoso: la calciatrice reagisce | VIDEO

SportFair

Tanta gioia in Spagna per la vittoria del Mondiale femminile, ma anche una polemica piuttosto particolare. Durante i festeggiamenti per la vittoria del titolo, il primo della storia spagnola al femminile, il presidente Luis Rubiales ha baciato sulla bocca la calciatrice Jennifer Hermoso.

L’ex calciatore spagnolo, attuale numero uno della federazione, ha prima stretto a sè la ragazza, per poi stampargli un bacio sulle labbra cogliendola di sorpresa. La reazione di Hermoso è stata molto rigida. La calciatrice è andata via dal palco senza fare polemica, ma nel post gara, durante una diretta social, ha commentato: “non mi è piaciuto…“.

In Spagna è scoppiata una vera e propria bufera che, come spesso accade in questi casi, ha diviso l’opinione pubblica fra chi parla di “abuso” per il bacio senza consenso e chi perdona l’accaduto attribuendolo all’euforia dei festeggiamenti.

Le bisou du président de la fédération espagnole, Luis Rubiales sur la bouche de Jennifer Hermoso🇪🇸❌. Jennifer Hermoso : 🗣️ “Eh eh mais je n’ai pas aimé le geste, ça ne me plaît pas.” pic.twitter.com/Ldo41TATrt — Sport Passion Info (@SportsPassionI1) August 20, 2023