Mondiali femminili, follia della calciatrice inglese: calpesta l’avversaria, è rosso | VIDEO

Una vera e propria follia. Non c’è altro modo per definire quanto accaduto all’85’ della partita fra Inghilterra e Nigeria, valida per l’accesso alla semifinale dei Mondiali femminili 2023. A 5 minuti dal termine dei tempi regolamentari, sul punteggio di 0-0, la calciatrice Lauren James ha perso letteralmente la testa calpestando l’avversaria Alozie.

L’esterno inglese ha ‘mascherato’ il gesto rialzandosi da terra. Un colpo non violento, vista anche la reazione dell’avversaria apparsa più stupita di quanto accaduto che dolorante, ma totalmente senza senso. Il Var non ha dato scampo: rosso diretto e Inghilterra in 10. Nonostante tutto, le inglesi sono riuscite a passare il turno ai calci di rigore ma il Mondiale della James potrebbe essere finito qui.