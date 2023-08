Mondiali Ciclismo, van der Poel Campione del Mondo: Italia stupenda con Bettiol

SportFair

Ripagata alla grande la tanta attesa per la prova in linea del Mondiale di Ciclismo 2023. Grandi emozioni nei 272.4 km che hanno caratterizzato il percorso odierno da Edimburgo a Glasgow. Tracciato caratterizzato dal circuito finale di 14.3 km da percorrere 10 volte, con al suo interno la salitina di Montrose Street (200 metri al 6%).

Corsa caratterizzata nelle fasi iniziali da un’incredibile protesta che ha costretto allo stop generale. Ciclisti fermi per circa un’ora a causa di una protesta che ha visto diversi attivisti pro-clima letteralmente ‘incollati’ all’asfalto.

Una volta liberata la strada, si sono tolte le ganasce anche allo spettacolo. Uno spettacolo colorato, per lunghi tratti d’azzurro. Italia pimpante con Rota in avanscoperta e il resto degli azzurri sempre ben compatti. Nazionale molto generosa, volenterosa di provare anche a forzare il ritmo davanti, Trentin prova anche ad attaccare. Il capitano azzurro resta però coinvolto in una brutta caduta che lo vede colpire una transenna e abbandonare la corsa anzitempo. Un vero peccato, la strategia azzurra era stata perfetta.

Resta il solo Bettiol nel gruppo dei big con van der Poel e van Aert che danno spettacolo, Pogacar e Pedersen. Gruppetto poi ripreso da altri corridori. Ai 60 dal traguardo Evenepoel inizia a frustare il gruppo con continui e improvvisi scatti davanti. Ai 54 parte Bettiol con una rasoiata che sorprende i big e crea un buon gap. La pioggia rallenta un po’ gli inseguitori e l’azzurro supera i 30 secondi di vantaggio.

Alle sue spalle inseguono 4 mostri sacri: van der Poel, van Aert, Pogacar e Pedersen. L’azzurro ripreso a -23 dal traguardo a causa di una fucilata di Mathieu van der Poel che fa il vuoto su tutti. Il campione olandese sembra imprendibile, ma cade ai 16 km dal traguardo. Una corsa che non smette di regalare colpi di scena!

VDP si rialza in fretta, dolorante si rimette in sella e riparte. Praticamente non perde nulla. La medaglia d’oro e la Maglia Iridata sono sue! Secondo posto per van Aert, completa il podio Pogacar che batte in volata Pedersen. Decimo un monumentale ma stremato Alberto Bettiol.