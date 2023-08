Mondiali Ciclismo, Elia Viviani si riscatta: è bronzo nell’eliminazione

SportFair

Elia Viviani si riscatta subito. La delusione del sesto posto rimediato nell’Omnium ai Mondiali di Ciclismo 2023, in una gara fortemente condizionata dal caos punteggi a causa del malfunzionamento del livescoring durante l’ultima prova, è stata cancellata dall’arrivo della medaglia di bronzo nell’eliminazione. Il pistard azzurro, bicampione in carica nella specialità a Roubaix 2021 e Saint-Quentin-en-Yvelines 2022, ha chiuso al terzo posto la gara del Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow.

Medaglia d’oro per il britannico Ethan Vernon, argento per il canadese Bibic. Buona gara per Viviani che ha condotto l’intera frazione in testa, salvo poi calare alla distanza nel penultimo sprint finendo dietro i due avversari. Settima medaglia iridata in carriera per il campione veronese, ventunesima fra Mondiali, Europei e Olimpiadi.