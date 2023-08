Mondiali Ciclismo, caduta di faccia clamorosa: Gran Bretagna eliminata | VIDEO

SportFair

La prima grande sorpresa dei Mondiali di Ciclismo 2023, in corso di svolgimento a Glasgow, arriva dalla pista. I campioni del mondo in carica della Gran Bretagna sono stati eliminati al secondo turno nell’inseguimento. Una prestazione che ribalta ogni pronostico della vigilia e cambia gli scenari in maniera davvero interessante ache per l’Italia che, classificatasi terza, affronterà domani in semifinale la Nuova Zelanda.

A tagliare fuori la Gran Bretagna è stata una caduta clamorosa. Nonostante si fossero sfilacciati nel finale, i ciclisti britannici stavano disputando una buona gara, fino a quando la caduta di Tanfield ha cancellato ogni speranza: il ciclista è caduto con la faccia sulla pista, rischiando anche di farsi molto male. Il casco e un po’ di fortuna hanno evitato guai peggiori.