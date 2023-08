Mondiali Ciclismo 2023, i convocati dell’Italia: le scelte del CT Bennati

SportFair

“Dobbiamo essere squadra per fare una bella corsa e ottenere un bel risultato“. Inizia con queste dichiarazioni il Mondiale di Ciclismo 2023 dell’Italia. A pronunciarle è stato il CT Daniele Bennati nella conferenza stampa svoltasi nel pomeriggio odierno, vigilia dell’inizio della manifestazione iridata.

Le scelte del CT

Il Commissario Tecnico azzurro ha fatto le sue scelte riguardanti il roster italiano da portare ai Mondiali. I capitani saranno Matteo Trentin e Alberto Bettiol. Trentin, secondo ai Mondiali del 2019 dietro Pedersen e quinto a quelli nel 2022, ha chiuso al 4° posto il recente Circuito de Getxo.

Bettiol ha chiuso ottavo ai Mondiali dello scorso anno, ha partecipato alla fuga nella recente Classica di San Sebastian non riuscendo però a tenere il passo di Remco Evenepoel, campione del mondo che a Glasgow si presenterà per difendere la maglia iridata.

Completano il gruppo azzurro Simone Velasco, Campione d’Italia in carica, Andrea Bagioli, Filippo Baroncini, Daniel Oss, Andrea Pasqualon, Lorenzo Rota, Kristian Sbaragli. Sono in 9, uno di loro dovrà però ricoprire il ruolo di riserva, svelato solo alla vigilia dell’evento. L’Italia non parte fra le favorite, ma proverà comunque a giocarsi le sue chance da outsider.

Convocati Italia prova in linea Mondiali Ciclismo 2023

Andrea Bagioli

Filippo Baroncini

Alberto Bettiol

Daniel Oss

Andrea Pasqualon

Lorenzo Rota

Kristian Sbaragli

Matteo Trentin

Simone Velasco