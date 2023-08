Mondiali canottaggio: definite e ufficializzate le formazioni dell’Italia

SportFair

A quattro giorni all’inizio del Campionato del Mondo Assoluto (Senior, Pesi Leggeri e Pararowing), che si svolgerà dal 3 al 10 di settembre sul bacino remiero dell’Ada Ciganlija a Belgrado (Serbia), e mentre la Nazionale partita ieri è al secondo giorno di allenamenti sul campo, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo rende note le formazioni che scenderanno in acqua per difendere i colori azzurri nelle regate iridate con l’obiettivo principale di riuscire ad agguantare più carte olimpiche possibili.

Qualificazioni olimpiche che si svolgeranno in un contesto complicato, sia per il limitato numero di pass olimpici disponibili se confrontati con quelli messi in palio per i Giochi di Tokyo 2020, e sia per la presenza di 73 nazioni con oltre 1000 atleti che competeranno con gli stessi obiettivi azzurri. Per quanto concerne l’Italia, che risulta una delle nazioni con più equipaggi iscritti, lo staff tecnico schiera 23 equipaggi: 11 Senior (sei maschili e cinque femminili), 7 Pesi Leggeri (quattro maschili e tre femminili) e 5 Pararowing (due maschili, uno femminile e due misti). Per quanto riguarda invece il programma, questo prevede l’inizio delle competizioni domenica 3 settembre a partire dalle 9.30 con la prima tornata di batterie. Lunedì 4 si prosegue al mattino ancora con batterie mentre, nel pomeriggio, prenderanno il via i primi recuperi. Martedì 5 ultima tornata di batterie e a seguire altri recuperi, mentre mercoledì 6 toccherà a recuperi e quarti di finale.

Giovedì 7 la giornata è dedicata alle semifinali e alle prime finali di consolazione, mentre venerdì 8 al mattino le ultime semifinali e nel pomeriggio le prime Finali A. Sabato e domenica, infine, al mattino le ultime finali di consolazione seguite dalle ultime due tornate di finalissime che concluderanno questa lunga kermesse iridata.

Infine, per quanto riguarda la visibilità del campionato, oltre alla parte testuale e di immagini che verrà pubblicata sulle piattaforme federali, sarà possibile vedere tutte le gare live sul sito di Worldrowing e in diretta sulle reti RAI a partire da giovedì 7 settembre. Di seguito gli equipaggi azzurri in gara a Belgrado.

UOMINI SENIOR

SINGOLO (Davide Mumolo-Fiamme Oro)

DUE SENZA (Davide Comini, Giovanni Codato-Fiamme Oro)

DOPPIO (Luca Rambaldi, Matteo Sartori-Fiamme Gialle)

QUATTRO SENZA (Paolo Covini, Alessandro Bonamoneta-Fiamme Gialle, Davide Verità-Marina Militare, Alfonso Scalzone-Fiamme Gialle)

QUATTRO DI COPPIA (Nicolò Carucci-Fiamme Oro/SC Gavirate, Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili-Fiamme Gialle)

OTTO (Matteo Dalla Valle-Fiamme Oro, Emanuele Gaetani Liseo Marina Militare/SC Telimar, Salvatore Monfrecola, Giovanni Abagnale-Marina Militare, Gennaro Di Mauro-CC Aniene, Simone Venier-Fiamme Gialle, Vincenzo Abbagnale-Marina Militare, Leonardo Pietra Caprina-Fiamme Gialle, Alessandra Faella-CUS Torino-timoniere)

UOMINI PESI LEGGERI

SINGOLO (Niels Alexander Torre-Carabinieri)

DUE SENZA (Francesco Bardelli, Stefano Pinsone-RCC Cerea)

DOPPIO (Stefano Oppo-Carabinieri, Gabriel Soares-Marina Militare)

QUATTRO DI COPPIA (Pietro Willy Ruta-Fiamme Oro, Luca Borgonovo-SC Gavirate, Nicolò Demiliani-SC Varese, Matteo Tonelli-CUS Torino)

DONNE SENIOR

SINGOLO (Clara Guerra-Fiamme Gialle)

DUE SENZA (Alice Codato-SC Gavirate, Aisha Rocek-Carabinieri)

DOPPIO (Stefania Buttignon-Fiamme Oro, Silvia Crosio-SC Amici del Fiume)

QUATTRO DI COPPIA (Valentina Iseppi-CC Aniene, Alessandra Montesano-Fiamme Gialle, Laura Meriano, Stefania Gobbi-Carabinieri)

OTTO (Giorgia Pelacchi-Fiamme Rosse, Linda De Filippis-SC Gavirate, Alice Gnatta-CUS Torino, Aisha Rocek-Carabinieri, Alice Codato-SC Gavirate, Silvia Terrazzi-SC Arno, Elisa Mondelli-SC Moltrasio, Veronica Bumbaca-Fiamme Oro/CUS Torino, Emanuele Capponi-Fiamme Gialle-timoniere)

DONNE PESI LEGGERI

SINGOLO (Ilaria Corazza-SC Timavo)

DUE SENZA (Serena Mossi, Elisa Grisoni-SC Lario)

DOPPIO (Valentina Rodini-Fiamme Gialle, Federica Cesarini-Fiamme Oro)

PARAROWING

SINGOLO PR1 MASCHILE (Giacomo Perini-CC Aniene)

SINGOLO PR2 MASCHILE (Gianfilippo Mirabile-SS Murcarolo)

DOPPIO PR3 MISTO (Elisa Corda-SS Murcarolo, Daniele Stefanoni-CC Aniene)

QUATTRO CON PR3 MISTO (Luca Conti-CR Lago di Pusiano, Tommaso Schettino-CC Aniene, Carolina Foresti-RYCC Savoia, Greta Elizabeth Muti-SC Olona, Raissa Scionico-SC Sampierdarenesi-timoniere)

DUE SENZA PR3 FEMMINILE (Carolina Foresti-RYCC Savoia, Greta Elizabeth Muti-SC Olona)

RISERVE Nunzio di Colandrea-Marina Militare, Jacopo Frigerio-Fiamme Gialle, Veronica Lisi-Carabinieri, Sofia Secoli-CC Saturnia, Anna Rossi-SC Caprera