Mondiali Basket, esordio ok per l’Italia: ma che sofferenza contro l’Angola!

L’Italia vince la gara d’esordio ai Mondiali di Basket 2023 giocata alla Philippine Arena di Manila contro l’Angola. Una partita tosta, ricca di insidie, contro un avversario inferiore ma grintoso e con un bagaglio di motivazioni extra derivanti dal torneo iridato. La classica partita nella quale la squadra favorita cerca di dimostrare a tutti i costi la propria superiorità, non ci riesce, finisce per innervosirsi e per diventare il primo upset del Mondiale. Fortunatamente non è successo.

L’Italia è compatta, solida, resta sempre mentalmente in partita anche quando il tiro da 3 (4/29, 14%) decide che forse ritorna a farsi vedere la prossima partita. L’Angola parte forte, mantiene anche il vantaggio per qualche minuto. L’Italia rimonta, mette il naso avanti, si affida a Tonut (18) e Fontecchio (19), ma gli africani restano sempre lì, incollati. Si va all’intervallo lungo sul 40-43 per gli azzurri.

Nella ripresa le energie degli angolani, che hanno giocato un basket molto intenso e fisico nel primo tempo, vengono meno solo nel quarto periodo di gioco. Il terzo quarto termina 17-18, fotocopia dei primi due, con il solito Dundao, play di 172 cm, in grado di segnare 19 punti, accompagnato dal centro NBA Fernando (13 punti e 5 rimbalzi).

Nel quarto periodo l’Angola tira il fiato, l’Italia aumenta il gap fino al 67-81 finale. Poteva essere uno scottante passo falso, è stata una vittoria della quale fare tesoro.