Mondiali Basket, i precedenti dell’Italia: sfatare il tabù podio

SportFair

Sette vittorie in sette amichevoli, una grande iniezione di fiducia per l’Italia che si presenta ai Mondiali di Basket 2023 da imbattuta nel cammino estivo. L’ultima vittoria è arrivata per 88-81 sulla Nuova Zelanda con un Matteo Spagnolo in grande spolvero (14 punti). Gli azzurri non saranno nel lotto delle favorite alla vittoria finale, ma proveranno ugualmente a sfatare il tabù del podio più volte sfiorato ma mai raggiunto.

I precedenti dell’Italia ai Mondiali di Basket

2019: 10° posto, eliminata nella seconda fase a gironi

2014: non presente

2010: non presente

2006: 9° posto, eliminata agli ottavi di finale

2002: non presente

1998: 6° posto, eliminata ai quarti di finale

1994: non presente

1990: 9° posto, eliminata nella prima fase a gironi

1986: 6° posto, eliminata nella seconda fase a gironi

1982: non presente

1978: 4° posto, eliminata in semifinale

1974: non presente

1970: 4° posto (girone finale)

1967: 9° posto, eliminata nella prima fase a gironi

1963: 7° posto (girone finale)

1959: non presente

1954: non presente

1950: non presente