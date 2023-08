Mondiali Basket 2023, quando gioca l’Italia? Calendario e dove vedere le partite

SportFair

Ci siamo! I Mondiali di Basket 2023 sono ormai alle porte. Nella giornata di venerdì 25 agosto scatterà la rassegna iridata della palla a spicchi che vedrà scendere sul parquet alcuni dei cestiti più forti al mondo. Non saranno presenti Antetokounmpo e Jokic che hanno annunciato i loro forfait con vista sulle Olimpiadi di Parigi, ma ci saranno Doncic, le stelle del Team USA, quelle del Canada e anche l’Italia vuole dire la sua.

Gli azzurri debutteranno proprio nella giornata inaugurale, alle ore 10:00 contro l’Angola. Domenica 27 agosto sfideranno invece la Repubblica Dominicana, mentre martedì 29 agosto affronteranno le Filippine alle ore 14:00 italiane.

Dove vedere i Mondiali di Basket 2023 in tv

Le partite dell’Italia di Basket ai Mondiali 2023 saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD e su Sky Sport Summer, mentre saranno disponibili in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, Now e DAZN.

Il calendario della fase a gironi

Venerdì 25 agosto

Ore 10 – ITALIA-Angola – Sky Sport Summer e NOW

Ore 14 – Filippine-Repubblica Dominicana – Sky Sport Summer e NOW

Ore 15.30 – Canada-Francia – Sky Sport Arena e NOW

Sabato 26 agosto

Ore 10 – Sud Sudan-Porto Rico – Sky Sport Arena e NOW

Ore 14 – Serbia-Cina – Sky Sport Arena e NOW

Ore 14.40 – Stati Uniti-Nuova Zelanda – Sky Sport Action e NOW

Domenica 27 agosto

Ore 10 – ITALIA-Repubblica Dominicana – Sky Sport Summer e NOW

Ore 10.30 – Australia-Germania – Sky Sport Arena e NOW

Ore 15.30 – Francia-Lettonia – Sky Sport Arena e NOW

Lunedì 28 agosto

Ore 13.30 – Georgia-Slovenia – Sky Sport Arena e NOW

Ore 14.40 – Grecia-Stati Uniti – Sky Sport Summer e NOW

Ore 15.30 – Brasile-Spagna – Sky Sport Arena e NOW

Martedì 29 agosto

Ore 14 – ITALIA-Filippine – Sky Sport Summer e NOW

Ore 15.30 – Canada-Lettonia – Sky Sport Arena e NOW

Mercoledì 30 agosto

Ore 10 – Sud Sudan-Serbia – Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW

Ore 14 – Cina-Porto Rico – Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e NOW