Mondiali Basket 2023, Antetokounmpo non ci sarà: svelato il motivo

Dopo la sconfitta rimediata contro l’Italia nel Torneo dell’Acropoli giocato in casa, la Grecia riceve la peggiore delle notizie. A pochi giorni dall’inizio dei Mondiali di Basket 2023, la formazione ellenica dovrà fare a meno della sua stella più luminosa. Giannis Antetokounmpo non prenderà parte ai Mondiali. Lo ha annunciato lui stesso sui social.

L’operazione al ginocchio effettuata al termine della stagione NBA non gli permetterà di esserci, la conferma è arrivata dopo un controllo effettuato negli USA nei giorni scorsi. Il recupero procede troppo lentamente. Il greco ha già dato appuntamento ai tifosi in vista delle Olimpiadi di Parigi della prossima estate.

Dopo Jokic (in campo fino a giugno con i Nuggets, in pausa in estate), anche un’altra stella NBA dà forfait. Dei tre top europei resta solo Luka Doncic regolarmente in campo con la Slovenia.

La conferma social

“Tutti conoscono la mia passione per la nazionale, il mio amore verso la quale non cambierà mai. – ha dichiarato Antetokounmpo in un post Instagram – Dalla fine della stagione Nba ho dovuto spingere il mio corpo verso i suoi limiti per provare ad aiutare la squadra ad ottenere i traguardi prefissati. Ma dopo mesi di lavoro e multipli incontri con lo staff medico è chiaro che non sono pronto per competere al livello richiesto dal Mondiale.

Non è dunque una scelta, ma l’unica opzione possibile per recuperare la miglior condizione. Sono estremamente deluso, ma è una scelta condivisa con i medici, senza alternative. Mi farò trovare pronto per la prossima volta nella quale ci sarà bisogno di me. Il mio traguardo, e quello della squadra, – ha concluso – è qualificarsi per la prossima Olimpiade, sarà un onore rappresentare la Grecia il prossimo anno“.