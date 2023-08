Mondiali Atletica, perchè Warholm andava squalificato? Italia beffata | VIDEO

SportFair

Episodio da non credere accaduto nel corso della semifinale dei 400 ostacoli ai Mondiali di Budapest. Karsten Warholm, campione olimpico in carica e detentore del record del mondo ha commesso un’infrazione da squalifica ma è stato graziato e potrà partecipare alla finale nella quale è il favorito per la medaglia d’oro. Tutto a discapito dell’Italia. Ma facciamo chiarezza.

L’infrazione di Karsten Warholm

Il campione norvegese ha superato il secondo ostacolo in maniera irregolare. Warholm è passato con la gamba sinistra all’esterno e al di sotto dei 91.4 centimetri regolamentari. Un’azione del genere porta alla squalifica, le immagini del video in calce all’articolo lo confermano.

Beffa Italia

Il tutto è andato a discapito di Alessandro Sibilio che, in caso di squalifica di Warholm, sarebbe stato promosso in quarta piazza beneficiando del secondo ripescaggio per la finale. L’Italia ha presentato ricorso, presentando le immagini che provano la scorrettezza del campione norvegese, ma World Athletics ha rigettato l’azione della FIDAL sostenendo che il ricorso è stato presentato in ritardo.

🤯 INCROYABLE ! Karsten Warholm pourrait être disqualifié suite à cette faute de pied ! Votre avis ?#WorldAthleticsChamps #Budapest2023 pic.twitter.com/rmGzRbQfEV — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 21, 2023