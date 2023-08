Mondiali Atletica, scontro fra cart: schegge negli occhi di Hudson | VIDEO

Episodio incredibile avvenuto prima della semifinale maschile dei 200 metri dei Mondiali di Atletica 2023. Fuori dal National Athletics Centre di Budapest si è verificato un incidente fra due golf cart, due vetture che trasportavano gli atleti verso il campo di gara. Nell’impatto è finito a terra uno dei volontari presenti, rischiando di finire investito, mentre a bordo di uno dei due veicoli ha avuto la peggio Andrew Hudson.

Il velocista giamaicano è stato colpito da alcune schegge derivate dall’impatto. Frammenti che lo hanno ferito al volto, nella zona degli occhi. Il caraibico ha chiuso in 20”38 la sua batteria, lamentando diversi evidenti problemi di vista. Per questo motivo è stato ripescato e ammesso in finale con altri 8 atleti.

Jamaican sprinter Andrew Hudson was left with shards of glass in his eye after a collision between two golf buggies.

He’s now been given a discretionary place in the men’s 200m final after he said he had blurred vision during the semis. #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/U7AkYrk8s2

