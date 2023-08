Mondiali Atletica, dopo 35 km di marcia la proposta: “vuoi sposarmi”? | VIDEO

SportFair

Una proposta di matrimonio indimenticabile, fatta davanti agli occhi e alle telecamere di tutto il mondo, durante i Mondiali di Atletica. Un gesto che è già storia quello dell’atleta slovacco Dominik Cerny che ha chiesto alla compagna e connazionale Hana Burzalova la fatidica domanda: “mi vuoi sposare?“. E lo ha fatto al termine della 35 km di marcia!

Mentre la Burzalova stava per raggiungere il traguardo, Cerny si è inginocchiato ad aspettarla. La ragazza è corsa verso di lui per abbracciarlo, pensando si trattasse di un dolce incontro al termine della fatica sportiva. Poi la sorpresa, con tanto di anello e il sì tramutatosi in un tenero bacio.

Slovakia’s Dominik Černý proposed to Hana Burzalova after they’d finished their 35km race walks at the World Championships ❤️💍 pic.twitter.com/kY3dL7T3yZ — Eurosport (@eurosport) August 24, 2023