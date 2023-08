SportFair

Splendida prova della 4×100 azzurra che conquista la finale ai Mondiali di Budapest. La staffetta con Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu sfreccia in 37.65 per vincere la batteria realizzando il miglior crono del turno. È il secondo tempo di sempre per un quartetto italiano, a quindici centesimi dal 37.50 dell’oro olimpico di Tokyo, in quel caso con Patta, Jacobs, Desalu e Tortu.

Dopo dodici anni la 4×100 dell’Italia torna in una finale iridata che al maschile mancava dall’edizione del 2011. Alle spalle degli azzurri c’è il Sudafrica (37.72), nell’altra batteria vincono gli Stati Uniti in 37.67 davanti a Giamaica (37.68) e Giappone (37.71), eliminati tra gli altri i campioni mondiali in carica del Canada (decimo tempo con 38.25). Finale domani, sabato, alle ore 21.40.