Dramma Blessin, la moglie colpita da un ictus: il gesto dei calciatori è commovente

SportFair

Sono giorni difficili quelli che sta vivendo la famiglia di Alexander Blessin, allenatore visto in Italia alla guida del Genoa, attuale tecnico dell’Union Saint-Gilloise in Belgio. Charlotte, la moglie dell’allenatore, è stata colpita da un ictus. Una notizia che ha toccato in prima persona Blessin e la sua famiglia, ma che di riflesso ha influito anche sulla squadra che ha voluto mostrare la propria vicinanza all’allenatore.

Il bel gesto dei calciatori

Nell’ultimo turno di campionato, i calciatori dell’Union Saint-Gilloise si sono presentati in campo, nel prepartita, con una maglia che mostrava la scritta “Coraggio mister”. In campo, successivamente, hanno superato in trasferta per 0-1 il forte Standard Liegi completando una giornata straordinaria.

Nel post partita Blessin ha preso la parola ringraziando i suoi ragazzi: “è davvero difficile trovare le parole. Ho sinceramente apprezzato il gesto della squadra. Mia moglie ha guardato la partita dall’ospedale e in quel momento si è commossa. Questa vittoria le dà forza e spirito combattivo. E’ un momento difficile per la mia famiglia ma dobbiamo essere forti, darle pensieri positivi e sostenerla. Sono convinto che supererà bene tutto questo“.