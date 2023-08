Mattia Binotto torna in Formula 1: “affare fatto”, la conferma dalla Francia

SportFair

Mattia Binotto è pronto a fare il suo ritorno in Formula 1 dopo l’esperienza in Ferrari vissuta fra luci e ombre. L’ex Team Principal della scuderia di Maranello ha preso parte ai test pirelli che si sono tenuti a Spa-Francorchamps (Bbelgio), segnale che i rumor che lo accostano all’Alpine sono sempre più fondati. Secondo “Auto Journal”, l’accordo fra Binotto e la scuderia francese, in sostituzione di Otmar Szafnauer, sarebbe ormai cosa fatta.

L’ufficialità tarda ad arrivare a causa di alcuni obblighi contrattuali che Binotto ha ancora con la Ferrari. Dalla Francia assicurano che Binotto avrà carta bianca su come riorganizzare il Reparto Corse. A Monza si potrebbe concretizzare l’accordo definitivo.