Masters 1000 Toronto, Sinner ai quarti senza giocare: ecco perchè

Jannik Sinner stacca il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Toronto senza scendere in campo nella sfida contro Andy Murray. Il tennista scozzese, infatti, è stato costretto a ritirarsi a causa di un problema ai muscoli addominali.

“Mi dispiace per me e so che anche voi provate delusione, mi è accaduto raramente di trovarmi in questa situazione e sono molto rammaricato. – ha dichiarato Murray – L’età avanza e mi dispiace finire in questa maniera, anche perché non so se il prossimo anno sarò di nuovo qui“.

Sinner, secondo italiano ai quarti del torneo canadese dopo Fabio Fognini (2019), si trova attualmente al quinto posto della Race (3355 punti) e in caso di vittoria contro Gael Monfils riuscirà a superare Stefanos Tsitsipas portandosi in 4ª posizione dietro Alcaraz, Djokovic e Medvedev.