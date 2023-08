Il Manchester City vince la Supercoppa Europea: trionfo ai rigori contro il Siviglia

SportFair

E’ del Manchester City la Supercoppa Europea! Al Georgios Karaiskakis Stadium è andata in scena la gara tra Manchester City e Siviglia. La prestazione del club spagnolo è stata molto sorprendente e la squadra di Mendilibar deve recriminare per le occasioni fallite soprattutto nel secondo tempo. La squadra di Guardiola non è ancora brillante e dovrà migliorare molto in fase di non possesso.

Il Manchester City si schiera con Grealish, Foden e Palmer alle spalle di Haaland, il Siviglia risponde con Ocampos, Torres e Lamela alle spalle di En Nesyri. All’8′ subito una bella parata di Bounou, poi la risposta degli inglesi con Grealish. Al 25′ la gara si sblocca: cross di Acuna e colpo di testa perfetto di En Nesyri. Botta e risposta tra Lamela e Grealish, si va all’intervallo.

Al 50′ miracolo di Ederson che evita il raddoppio ancora su En Nesyri, per ben due volte. Il Siviglia vola in contropiede, ma non concretizza. Al 63′ il City pareggia con un altro colpo di testa, questa volta di Palmer. Ancora l’inglese si fa vedere, il City risponde con Haaland e Grealish. Il risultato non cambia e si va ai calci di rigore. I primi penalty sono praticamente perfetti, sbaglia Gudelj e il City vince la Supercoppa Europea.