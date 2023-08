L’Italia vince il Torneo dell’Acropoli: Grecia sconfitta a casa propria!

SportFair

Dopo la vittoria sulla Serbia arriva anche il successo sulla Grecia. L’Italia batte due fra le squadre più toste del panorama europeo e prosegue in maniera brillante il proprio percorso di avvicinamento ai Mondiali di Basket 2023. Gli azzurri difendono forte, giocano senza paura e hanno in Simone Fontecchio l’arma principale di un attacco che abbassa leggermente le percentuali da 3 (32%) rispetto a ieri ma risulta comunque efficace.

La Grecia insegue per tutta la partita, si rifà sotto nel finale, ma quando il pallone scotta e il cronometro scorre inesorabile, l’Italia è brava a mantenere i nervi saldi. Non c’era la stella dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, alle prese con problemi al ginocchio: in dubbio la sua presenza al Mondiale. L’Italia al Mondiale ci sarà e darà del filo da torcere a chiunque.