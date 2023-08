Mondiali Basket 2023, prosegue il cammino dell’Italia: adesso la Trentino Basket Cup

SportFair

Si è chiuso oggi, dopo 10 giorni di allenamento il training camp Azzurro a Folgaria. Gli Azzurri di coach Gianmarco Pozzecco hanno avuto modo di svolgere al meglio la prima parte della preparazione al Mondiale circondati dall’affetto e dal calore delle centinaia di tifosi che durante il periodo sono accorsi al palazzetto. I 15 giocatori a disposizione dello staff tecnico hanno sostenuto sessioni di pesi, tiro e basket lungo le quasi due settimane passate sull’Alpe Cimbra. A salutare gli Azzurri sono passate due leggende della nostra pallacanestro: Dan Peterson e Carlton Myers.

Il saluto di Gigi Datome

Così il Capitano Azzurro Gigi Datome: “a nome della squadra desidero ringraziare tutti coloro che qui a Folgaria ci hanno fatto sentire come a casa. E’ stato bello essere accolti con professionalità ed entusiasmo, qualità che ormai da tanti anni troviamo in Trentino. Grazie anche ai tantissimi tifosi che sono venuti a vederci durante gli allenamenti: la carica positiva che ci hanno trasmesso non ha prezzo. Lasciamo l’Alpe Cimbra pronti per iniziare a giocare gare importanti nel percorso di preparazione al Mondiale. Mi aspetto il pienone al Palazzetto di Trento per le partite della Trentino Cup”.

Trentino Basket Cup

Chiuso dunque il raduno, è tempo di scendere in campo. Le prime gare della stagione saranno quelle della Trentino Basket Cup, l’ormai tradizionale torneo che da tanti anni apre il carnet delle amichevoli di preparazione. Si inizia il 4 agosto con Cina-Capo Verde, match che poi definirà l’avversario dell’Italia nella gare del giorno seguente. L’esordio di Capitan Datome e compagni è fissato per le 20.30 del 4 agosto contro la Turchia di coach Ergin Ataman (diretta Sky Sport).

Il 5 agosto le finali del torneo: 18.00 per il 3° e 4° posto e finalissima alle 20.30. Per gli Azzurri, come detto, la Cina di coach Djordjevic o Capo Verde di Tavares (diretta Sky Sport).

Ad aprire idealmente la due giorni alla BLM Group Arena sarà la conferenza stampa che si terrà il 3 agosto alle 17.00 presso la Loggia del Romanino al Castello del Buonconsiglio di Trento.

Relatori d’eccezione il Presidente FIP Giovanni Petrucci, il CT della Nazionale Gianmarco Pozzecco, gli allenatori di Cina, Sasha Djordjevic, e Turchia, Ergin Ataman, oltre a Simone Fontecchio.

Interverrano anche il Sindaco di Trento Franco Ianeselli, l’Assessore allo Sport della Provincia autonoma di Trento Roberto Failoni, il Direttore APT Trento Matteo Agnolin, l’AD di Trentino Marketing Maurizio Rossini e il Presidente della Dolomiti Energia Trentino Luigi Longhi.

Inizia dunque dall’Alpe Cimbra in Trentino il percorso che condurrà l’Italbasket alla FIBA World Cup 2023 (25 agosto/10 settembre) attraverso una serie di 7 gare amichevoli di alto livello utili per comporre il roster finale dei 12 Azzurri mondiali. I primi due test saranno quelli della Trentino Basket Cup che si giocherà alla BLM Group Arena di Trento il 4 e 5 agosto. Italia-Turchia (20.30) e Cina-Capo Verde (18.00) saranno le semifinali (4 agosto) che determineranno poi le finali del giorno seguente (5 agosto, ore 18.00 e 20.30). Le due gare degli Azzurri saranno trasmesse in diretta su Sky Sport.

Torneo dell’Acropolis e ultime tappe pre-Mondiale

Lasciato il Trentino, l’Italia farà tappa ad Atene per giocare il prestigioso Torneo dell’Acropolis, ormai uno degli appuntamenti fissi del basket estivo per Nazionali. Ad attendere gli Azzurri, la Serbia (9 agosto, ore 18.45 italiane) e i padroni di casa della Grecia (10 agosto, ore 18.45 italiane). Due match contro due delle formazioni più forti in Europa e nel mondo.

Circoletto rosso sul calendario domenica 13 agosto. Al Pala De André di Ravenna andrà in scena il “DatHome Day” , l’ultimo match in Italia della carriera del Capitano Gigi Datome. Una serata di emozioni uniche per celebrare la carriera, che vivrà poi con il Mondiale l’ultimo atto, di uno dei giocatori più apprezzati di sempre nonché esempio unico di amore per l’Azzurro. L’avversario sarà il Portorico e la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

Il 17 agosto la partenza per l’Asia con tappa in Cina a Shenzhen per le ultime due amichevoli prima dell’esordio al Mondiale. Il 20 agosto contro il Brasile (ore 9.00 italiane) e il 21 agosto contro la Nuova Zelanda (ore 11.30 italiane).

Il 25 agosto l’esordio iridato contro l’Angola (ore 10.00) nella spettacolare Philippine Arena di Manila, impianto da 55.000 posti. Nella seconda giornata gli Azzurri sfideranno la Repubblica Dominicana (ore 10.00, Araneta Coliseum) e nella terza i padroni di casa delle Filippine (ore 14.00, Araneta Coliseum).

La FIBA World Cup sarà trasmessa da Rai, DAZN e Sky Sport.