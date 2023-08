L’Italbasket è in Asia: il programma delle ultime due amichevoli prima del Mondiale

SportFair

L’Italbasket è in Asia. Passando da Doha e Hong Kong, gli Azzurri sono sbarcati in Cina nel pomeriggio locale di venerdì 18 agosto. La squadra soggiornerà nella città di Shenzhen fino al 22 agosto, giorno della partenza per Manila. Da dopodomani sono in programma le ultime due amichevoli di preparazione alla FIBA World Cup 2023: per la Solidarity Cup si giocheranno Italia-Brasile (20 agosto, ore 9.00 italiane) e Italia-Nuova Zelanda (21 agosto, ore 11.30 italiane). Non è prevista copertura televisiva.

Dopo le 5 vittorie in altrettante amichevoli in Europa, arrivano dunque i primi test di ambientamento in Asia per i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco, che affronteranno due squadre anch’esse in preparazione per la rassegna iridata. I brasiliani giocheranno la prima fase in Indonesia, a Jakarta, nel gruppo G con Spagna, Iran e Costa d’Avorio. I neozelandesi invece saranno a Manila nel gruppo C con Stati Uniti, Giordania e Grecia.

L’esordio Azzurro al Mondiale è in programma per il 25 agosto alla Philippine Arena di Manila con inizio alle ore 10.00 italiane. Stesso orario per il secondo match del girone A all’Araneta Coliseum contro la Repubblica Dominicana il 27 agosto. Chiusura contro i padroni di casa delle Filippine il 29 agosto alle 14.00 italiane sempre all’Araneta Coliseum. Le gare della FIBA World Cup saranno trasmesse da Rai, Sky Sport e DAZN.